Лиам Лоусон: Моя мечта сбывалась несколько раз

Лиам Лоусон провёл пять гонок за AlphaTauri в 2023-м, заменяя Даниэля Риккардо, потом ещё шесть в составе RB в 2024-м, но контракт основного пилота получил только на 2025-й, когда он станет напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.

В интервью Auto Motor und Sport Лиам говорил об этом непростом периоде без контракта и гарантий на будущее…

Лиам Лоусон: «Как многие гонщики, я с детства мечтал о Формуле 1. В моём случае эта мечта сбывалась уже несколько раз, потом прерывалась, и я вновь начинал мечтать. Я говорил себе, что шанс ещё есть, и мне просто нужно ещё немного подождать.

В 2023-м я был разочарован, когда после пяти Гран При остался без контракта. Но я понимал причины и доверял команде. В 2024-м было непросто из-за того, что все остальные провели три четверти сезона, а я участвовал в шести последних гонках.

Но я готовился к этому весь год, на случай, если произойдёт что-то подобное. Мне нужно было просто быть готовым сесть за руль, когда наступит момент. И в итоге всё закончилось контрактом на 2025-й. Надеюсь, он будет более продолжительным».

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