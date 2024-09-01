Марко: Наша машина была одной из самых медленных

Макс Ферстаппен финишировал шестым в Монце, повторив свой худший результат в сезоне, а Серхио Перес закончил гонку восьмым. После финиша Гран При Италии консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко не стал отрицать, что у чемпионской команды серьёзные проблемы.

«Наша машина была одной из самых медленных на прямых, – рассказал Марко после гонки в эфире немецкого Sky. – Но мы не могли поставить на машину заднее антикрыло ещё меньшего размера. Необходимо вернуть машине баланс, а для этого нужно найти точку, после которой мы свернули не туда. Необходимо вернуться в тот момент, когда машина ещё была конкурентоспособна.

В гонке мы не могли конкурировать с лидерами ни по стратегии, ни по темпу. Нам просто не хватало скорости. Как только Макс начинал атаковать сильнее, сразу же начиналось гранулирование резины. Макс не мог использовать своё умение пилотировать на пределе, поскольку машина этого не позволяла и вела себя слишком непредсказуемо.

В какие-то моменты возникала недостаточная поворачиваемость, а затем сменялась избыточной. Машина вела себя нестабильно на торможении на входе в повороты. После каких-то обновлений машина утратила баланс, и из-за этого гонщики не могут атаковать изо всей силы».

В эфире другого телеканала, австрийского ORF, Хельмут Марко порадовался, что в McLaren не стали применять командную тактику и запрещать своим гонщикам бороться. Благодаря этому британская команда и Ландо Норрис отыграли меньше очков, чем могли: «Мы рады, что Ferrari выиграла благодаря смелой, но в конечном итоге успешной стратегии.

И мы очень довольны спортивными принципами McLaren. Это было видно по борьбе их гонщиков на первом круге, и по тому, что ближе к финишу они не поменяли своих гонщиков местами. В результате наше плохое выступление было не так заметно. Могло быть и хуже, но отрыв примерно такой же, как и в Зандфорте».

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