Mercedes привезёт обновлённое днище машины в Зандфорт

В пятничных тренировках Гран При Бельгии команда Mercedes тестировала обновлённое днище машины W15, но отказалась от его использования в оставшиеся дни гоночного уик-энда. Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что теперь команда планирует привезти новинки на первый этап после августовского перерыва в Зандфорт.

Эндрю Шовлин: «Причина, по которой мы сняли новое днище с машины в Спа и, фактически, вернули W15 к спецификации Сильверстоуна, заключалась в том, что мы очень хорошо провели гонку в Сильверстоуне. Трассы в Спа и Сильверстоуне очень похожи друг на друга с точки зрения скоростей в поворотах.

Кроме того, мы увидели, что новое днище привело к определённым проблемам. Сейчас мы считаем, что эти проблемы были связаны не с особенностями новинки, а с тем, какие именно настройки мы использовали в Спа. Всё это привело к некоторой раскачке машины в быстрых поворотах и проблемам с балансом. Но после возвращения конфигурации Сильверстоуна машина вернулась к нормальному состоянию.

Теперь в нашем распоряжении много времени для анализа собранных данных. Мы сможем понять, что именно сделали не так, и я вполне уверен, что в Зандфорте мы вновь поставим это днище на машину».

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