В Ferrari рассчитывают на результативный уик-энд в Спа

На прошлый этап в Венгрии команда Ferrari привезла обновлённое днище, которое должно было решить проблемы с раскачкой машины. На медленном Хунгароринге проблем действительно не возникло, но теперь Скудерии предстоит проверить эффективность новинки на скоростной бельгийской трассе в предстоящий уик-энд.

Руководитель команды Фредерик Вассёр считает, что у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса будут все шансы добиться высокого результата в Спа.

Фредерик Вассёр: «Гран При Бельгии завершает напряжённый июль для всех в команде – и тех, кто работает на трассе, и тех, кто работает на базе в Маранелло.

Трасса в Спа позволит нам оценить, насколько хорошо мы справились с работой в последние несколько недель по смягчению побочных эффектов в быстрых поворотах посредством недавно представленных новинок.

Раскачка машины на прямых практически не наблюдалась на Хунгароринге благодаря обновлённому днищу, которое мы привезли в Будапешт. Сейчас мы узнаем, решена ли эта проблема и на скоростных трассах.

Шарль и Карлос всегда хорошо выступали в Спа – Шарль и вовсе одержал здесь первую победу в 2019-м. На бельгийской трассе многое зависит от мастерства гонщика. Если мы предоставим им SF-24, за рулём которой им будет комфортно, и они смогут атаковать на пределе, то мы сможем на конкурентоспособном уровне провести уик-энд и заработать много очков».

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