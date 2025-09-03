В Pirelli ждут одного пит-стопа, но не исключают и двух

В этом году легендарный итальянский автодром в Монце в 75-й раз примет гонку Формулы 1, и именно там шинники Pirelli собираются по-настоящему отпраздновать свой 500-й Гран При, который прошёл в минувший уик-энд.

Про специальные кубки, приготовленные итальянской компанией к предстоящему Гран При, где Pirelli выступает в качестве титульных спонсоров, мы уже рассказывали.

Оказывается, их автор, дизайнер и скульптор Нико Вашеллари, в образе «Химеры» воплотил своё видение трёх самых быстрых существ, живущих на нашей планете в трёх разных средах – в воздухе, в воде и на земле. Т.е. это сокол-сапсан, марлин и гепард.

Изготовлены кубки из алюминия, который в том числе применяется в производстве машин Формулы 1, и будут представлены прессе в пятницу, 5 сентября, после первой тренировки.

Для скоростной трассы в Монце шинники приготовили резину тех же составов, что и в прошлом году: C3 в качестве Hard, C4 – Medium и C5 в роли Soft. Асфальтовое покрытие там было полностью обновлено в 2024 году, и за 12 месяцев его характеристики неизбежно стабилизировались, интенсивность гранулирования резины должна быть явно меньше, но вряд ли это существенно скажется на тактике команд.

Как обычно, для гонки большинство участников выберут жёсткие шины и резину состава Medium. В Монце потери времени на проведение пит-стопов одни из самых значительных в календаре сезона, поэтому команды предпочитают максимально затянуть первые отрезки дистанции, делая ставку на схему с единственным пит-стопом.

Обгонять на этой трассе не так просто, что связано со снижением «эффекта DRS», поскольку аэродинамика машин настроена на минимально возможный уровень прижимной силы. Это ещё один фактор, влияющий на тактику, однако не стоит забывать, что температуры в начале сентября в Ломбардии могут быть довольно высокими, а это влияет на интенсивность деградации. Таким образом, нельзя исключать, что при определённых условиях схема с двумя пит-стопами может стать более привлекательной.

