Маттиа Бинотто: Бортолето хочет победить с Audi

Чемпион Формулы 2 прошлого сезона Габриэль Бортолето в следующий уик-энд дебютирует в Формуле 1. Операционный и технический директор Sauber Motorsport Маттиа Бинотто рассказал, почему в команде решили дать шанс молодому бразильцу.

Маттиа Бинотто: «У меня нет никаких сомнений в его таланте. Его результаты в Формуле 3 и в Формуле 2 показывают, что у него великолепный потенциал. В первую очередь, необходимо отметить его отношение к делу. Габриэль очень зрелый для своего возраста и решительный. Он не просто хотел перейти в Формулу 1, он дал нам понять, что хочет быть частью проекта и однажды победить вместе с Audi.

При этом он очень молод, что отлично подходит к нашей философии – строить будущее с молодыми гонщиками и инвестировать в них».

Рассказал Бинотто о том, какую подготовку прошёл Бортолето перед дебютом: «Он проехал тысячу километров, разрешённых регламентом, на машинах прошлых лет. Мы провели для него два дня таких тестов – в Имоле и Барселоне.

Кроме того, он участвовал в шинных тестах Pirelli в Абу-Даби в прошлом году, а также в съёмочном днем. Мы использовали все доступные варианты. Тем не менее, из всех дебютантов сезона, у Габриэля, вероятно, наименьшая пройденная дистанция. Но то, как он работает, уже произвело на нас впечатление».

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