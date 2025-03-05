АЗ – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).

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Первая игра 1/8 пройдет в четверг, 6-го марта. Начало – в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу АЗ – Тоттенгем Смотреть трансляцию

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