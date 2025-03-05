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Футбол

АЗ – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).

    АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    3.40 3.75 2.09 Узнать больше

    Первая игра 1/8 пройдет в четверг, 6-го марта. Начало – в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

    Трансляция матча

    АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу АЗ – Тоттенгем Смотреть трансляцию

    Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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