Чемпион спасся на грани. Самая напряженная серия плей-офф дошла до седьмой игры

«Вегас» обыграл «Даллас», «Ванкувер» победил «Нэшвилл»

«Вегас» обыграл «Даллас» в шестом матче серии первого раунда — 2:0. Фото USA Today Sports «Даллас» и «Вегас» бьются насмерть.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0.

Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5).

Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0).

4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 432 зрителя.

Счет в серии: 3-3.

Действующий обладатель Кубка Стэнли пока и близко не дотягивает до самого себя образца прошлого года. Но в ситуации, когда не осталось права на ошибку, «Вегас» выдал почти идеальный матч.

С первых минут хозяева завладели инициативой, заставляя соперника больше думать об обороне. «Даллас» с давлением в целом справлялся и периодически отвечал острыми атаками. Нули на табло не соответствовали тому, что происходило на площадке. Моменты были у обеих команд. Вратари Эйдин Хилл и Джейк Эттинжер долгое время действовали здорово.

«Вегас» не отнесешь к зрелищным командам, которые легко забивают по заказу. Но проиграть четыре раза подряд стало бы перебором для чемпиона. Все решил в третьем периоде приобретенный в дедлайн защитник Ноа Хэнифин. Гол Марка Стоуна в пустые ворота лишь напомнил о том, что ожидает капитана «Вегаса» в следующем матче. На American Airlines Center его будут освистывать при любом касании шайбы. Семь игр в серии — в любом случае классный сюжет.

Латвийский вратарь тащит «Ванкувер»

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.

Вратари: Сарос (58:54) — Силов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).

Наши: — — Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).

4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 682 зрителя.

Счет в серии: 2-4

Многие жаловались на то, что финал Кубка Гагарина вышел скудным на голы и скучноватым. В НХЛ некоторые команды выбрали унылый стиль уже в первом раунде. Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла», за исключением четвертого матча, вышла тусклой.

После сегодняшней победы «Кэнакс» в шестой игре с минимальным счетом (1:0) могло сложиться впечатление, что недавно будущий главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин приезжал в «Ванкувер» не на стажировку, а сам проводил там мастер-класс. За действия в обороне канадская команда, оставшаяся по ходу серии с третьим номинальным вратарем Артуром Шиловым, заслуживает слов благодарности. Латвиец сыграл отлично, заставив забыть о потере Тэтчера Демко и Кейси Десмита из-за травм.

Плей-офф часто открывает новых героев, которые заслуживают своей минуты славы. Единственный гол в конце третьего периода забил швейцарец Пиус Сутер. Этот форвард уже пару недель вынужден питаться через соломинку картофельным пюре и рыбой. Он получил сильное повреждение после того, как ему попала шайба в челюсть после броска партнера по команде Карсона Суси.

Теперь во втором раунде «Кэнакс» ждет соперник куда сложнее в лице «Эдмонтон». В регулярном чемпионате все четыре матча остались за «Ванкувером».

Источник