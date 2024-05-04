В Visa RB стараются сделать машину удобной для Риккардо

В начале сезона дела у Даниэля Риккардо явно не ладились, к тому же ему просто не везло, как это было, например, на предыдущем этапе в Китае, когда в машину австралийца врезался Лэнс Стролл в совершенно нелепой ситуации, что привело к сходу.

Однако в последнее время ситуация всё-таки постепенно улучшается, хотя результаты гонок это пока не отражают. Но в Шанхае Риккардо впервые в сезоне опередил Юки Цуноду, своего напарника по команде Visa RB, в квалификации, а во вчерашней квалификации в Майами, предшествовавшей спринту, вообще показал 4-е время, что действительно впечатляет.

«Мы много раз говорили, что он прогрессирует, и вы это ещё увидите, – подтвердил Лоран Мекис, руководитель Visa RB. – Даниэль очень уверенно работает начиная с пятничных тренировок. Хотя, конечно, если вас выбивают с трассы в день, когда вы проводите свою лучшую гонку, это всегда неприятно. Мы полагаем, что в Шанхае боролись за очки, но произошёл тот инцидент – в гонках такое иногда бывает, и нам ничего не остаётся, кроме как двигаться дальше».

В Visa RB подготовили к этапу в Майами ряд технических обновлений, в частности, на машине появилось модернизированное днище и усовершенствованный диффузор, при этом на базе в Фаэнце продолжаются работы по устранению недостатков машины. Мекис подчеркнул, что инженеры в том числе стараются сделать машину VCARB 01 более удобной для Риккардо:

«Мы прилагаем очень большие усилия, стараясь добиться, чтобы ему было комфортнее атаковать. Некоторые из будущих новинок подготовлены на основе его рекомендаций, какие-то идеи исходят от нас, поскольку мы стараемся адаптировать машину в соответствии с его предпочтениями.

Часть этих усовершенствований можно разработать очень быстро, другие шаги будут предприняты нами на более поздней стадии сезона, и они тоже направлены на то, чтобы Даниэль мог более уверенно атаковать. Но сейчас он уже на правильной траектории…»

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