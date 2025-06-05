В Mercedes ищут причину отказа мотора у Антонелли

Андреа Кими Антонелли не смог финишировать в Барселоне из-за отказа силовой установки. Сейчас её доставили на базу, инженеры разбираются с причинами, но уже понятно, что этот отказ может повлиять на график плановых замен моторов у итальянского гонщика.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes: «Мы пока не знаем, что именно вышло из строя в силовой установке. Она вернулась в Бриксуорт, там её разберут, выяснят, что вышло из строя, и разработают рекомендации для всего пула гоночных двигателей, не только для нас, но и для клиентских команд.

Надеюсь, мы не увидим повторения подобных отказов в оставшейся части сезона. Мы проведём необходимые тесты, чтобы убедиться в надёжности силовой установки.

Вероятно, двигатель придётся заменить в следующий гоночный уик-энд, и пока мы не получим никаких штрафов, поскольку пока не достигли максимального числа разрешённых замен, но позади только треть сезона, так что эта замена увеличит нагрузку на оставшиеся у нас моторы, если нам придётся растянуть их ресурс до конца года. Мы подумаем, как наилучшим образом распределить оставшиеся ресурсы».

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