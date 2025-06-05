Ролан Гаррос. Гауфф остановила сенсационную Буассон и во второй раз вышла в финал турнира

Коко Гауфф будет бороться за титул на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 2) – Лоис Буассон (Франция, WC) 6:1, 6:2

Американская теннисистка прервала победную серию Буассон из десяти матчей. Перед выступлением в Париже француженка выиграла титул ITF W75 в Сен-Годенс. Также напомним, что в предыдущих двух раундах на Ролан Гаррос Буассон была сильнее двух представительниц топ-10 – Джессики Пегулы и Мирры Андреевой. По итогам турнира Лоис, занимающая 361-е место в ретйинге, дебютирует в топ-100, поднявшись на 65-ю строчку.

Коко Гауфф третий раз в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. Три года назад она уступила Иге Швёнтек в матче за титул на Ролан Гаррос, а в 2023 году она стала чемпионкой на US Open.

Гауфф стала всего четвертой американкой в Открытой Эре, которая более одного раза вышла в финал на турнире в Париже, после Крис Эверт, Мартины Навратиловой и Серены Уильямс.

Также 21-летняя Коко – самая юная теннисистка, которая в одном сезоне дошла до финала на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме, а также на Ролан Гаррос.

Соперницей Коко Гауфф в субботу будет Арина Соболенко (-), которой она уступила в этом сезоне в финале турнира в Мадриде. Ранее теннисистки десять раз играли друг против друга и одержали по пять побед. Отметим, что в 2023 году Гауфф в финале US Open обыграла именно Соболенко.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua