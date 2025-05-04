Мадрид. Рууд за 2,5 часа победил Дрэйпера в финале и завоевал крупнейший титул в карьере

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом на турнире ATP 1000 в столице Испании



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 7:5, 3:6, 6:4

Теннисисты впервые сыграли друг с другом. В первом сете Рууд отыгрался со счета 3:5, а в решающей партии сделал брейк в пятом гейме и удержал свое преимущество до конца матча. За 2,5 часа, которые продолжался финальный поединок, норвежец подал 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок (у Дрэйпера – 6 эйсов и 3 двойные), проиграл три гейма на своей подаче и сделал три брейка. Оба теннисиста выиграли по 99 розыгрышей за матч.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 6:4

R3: Себастиан Корда (США, 23) 6:3, 6:3

R4: Тэйлор Фритц (США, 4) 7:5, 6:4

QF: Даниил Медведев (-, 9) 6:3, 7:5

SF: Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) 6:4, 7:5

FR: Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 7:5, 3:6, 6:4

Норвежский теннисист третий раз сыграл в финале турнира АТР 1000 и впервые стал чемпионом. Каспер Рууд – третий скандинавский теннисист, выигравший “Мастерс” на грунте, после Стефана Эдберга (Гамбург-1992) и Магнуса Нормана (Рим-2000)

Всего в карьере 26-летнего Рууда это был 25-й финал на уровне АТР-тура, в котором он завоевал свой 13-й титул (на грунте 18-й финал и 12-й титул). В понедельник Каспер вернется в топ-10 мирового рейтинга, поднявшись на 7-ю строчку (+8). За свою победу в Мадриде он заработал 985 030 евро призовых.

23-летний Джек Дрэйпер второй раз в сезоне и в карьере дошел до финала на “Мастерсе” (выиграл титул в Индиан-Уэллс). В понедельник британец впервые поднимется на пятую строчку мирового рейтинга.

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