Сайнс: Мы уже поднялись на более высокий уровень

Карлос Сайнс стартует в Гран При Майами с 6-й позиции – в квалификации он опередил не только Алекса Элбона, своего напарника по команде Williams, но и обоих гонщиков Ferrari, и Юки Цуноду, ныне выступающего за Red Bull Racing.

Карлос Сайнс: «Думаю, это лучшая позиция, с которой мы только могли стартовать, учитывая реальную скорость нашей машины. Посмотрим, чего мы сможем сегодня добиться. В этот уик-энд наши дела складываются неплохо, мы уже поднялись на более высокий уровень по сравнению с предыдущими гонками.

Лидерам мы уступаем уже не 0,5 – 0,6 секунды, а скорее не больше трёх или четырёх десятых. Это даёт возможность бороться с машинами топ-команд, ведь мы стартуем впереди двух Ferrari и одной RB21 и позади двух машин Mercedes. В общем, постараемся выложиться по максимуму.

Хотя обычно по ходу гонок нам немного не хватает темпа по сравнению с соперниками из топ-команд. Они немного повышают уровень прижимной силы, и это помогает им более экономно расходовать ресурс резины.

В Джидде именно это позволило Шарлю Леклеру продлить первый отрезок на шинах Medium. Если так будет и сегодня, то вполне вероятно, что я буду долго наблюдать за Шарлем в зеркалах заднего вида, и в какой-то момент он сможет меня опередить. Но мы всё-таки постараемся удержаться впереди…»

Источник