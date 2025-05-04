Даниель ДЮБУА: «Это выдающийся и особенный человек»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа рассказал, что для него значит его отец.

«Трудно объяснить. Я не был бы здесь без него и начал заниматься боксом благодаря ему. Он выдающийся и особенный человек. Голод, решительность, советы от моего отца и просто любовь к спорту – вот все, что мне было от него нужно. Я просто хотел, чтобы он гордился мной», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua