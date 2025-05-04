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Футбол

Серия А. Болонья – Ювентус 1:1. Плотнее не бывает

Серия А. Болонья - Ювентус 1:1. Плотнее не бывает

    • Серия А. 35-й тур

    Болонья. "Ренато Даль'Ара"

    "Болонья" – "Ювентус" 1:1

    Голы: Фройлер 54 – К. Тюрам 9

    "Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Калабрия 88), Беукема, Лукуми, Миранда (Ликояннис 68), Фройлер (Побега 80), Фергюсон, Орсолини (Домингес 88), Одгар (Кастро 80), Камбиаги, Даллинга

    "Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Савона, Веа (Мбангула 86), Локателли (Луис 85), К. Тюрам, Камбиазо (Кошта 67), МакКенни, Н. Гонсалес (Консейсау 85), Коло Муани (Аджич 86)

    Предупреждения: Кастро 90+4 – Локателли 48, Н. Гонсалес 74, Кошта 90+1

    Главный арбитр: Даниэле Довери

    www.ua-football.com

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