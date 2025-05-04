Сен-Мало. Экс-первая ракетка мира выиграла свой дебютный титул на грунте

Японская теннисистка Наоми Осака стала чемпионкой соревнований WTA 125 во Франции



В финале соревнований Наоми Осака, получившая wild card и второй номер посева, обыграла словенскую теннисистку Каю Юван со счетом 6:1, 7:5. Во втором сете Осака совершила камбэк, уступая 2:4.

Путь к титулу:

R1: Петра Марчинко (Хорватия) 6:2, 6:1

R2: Диан Парри (Франция) 2:6, 6:3, 6:4

QF: Эльза Жакмо (Франция) 6:3, 6:4

SF: Леолия Жанжан (Франция) 6:2, 4:6, 6:0

FR: Кая Юван (Словения) 6:1, 7:5

Для Наоми Осаки это первый титул в карьере на грунтовом покрытии. Последний раз японка побеждала на соревнованиях еще в 2021 году, когда стала чемпионкой на Australian Open. В начале этого года Осака дошла до финала на соревнованиях WTA 250 в Окленде, но не смогла завершить поединок против Клары Таусон, выиграв первый сет.

Титул в Сен-Мало принес Наоми Осаке 13 040 евро призовых и 125 рейтинговых очков. В понедельник она вернется в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 48-ю строчку (+7).

btu.org.ua