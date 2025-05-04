Йохен Масс: 1946 – 2025

4 мая семья Йохена Масса, бывшего гонщика Формулы 1 и победителя «24 часов Ле-Мана», сообщила о его кончине. Ему было 77 лет.

«Сегодня мы скорбим по уходу из жизни мужа, отца, дедушки и легендарного гонщика, – такое сообщение появилось в социальных сетях. – С тяжёлым сердцем мы делимся новостью: Йохен Масс ушёл из жизни из-за осложнений, связанных с перенесённым в феврале инсультом.

Спасибо всем за невероятную поддержку, все ваши добрые пожелания мы передавали ему, они придавали ему умиротворение и спокойствие в его последние дни.

Но мы не только скорбим по нему, мы также вспоминаем его невероятную жизнь, а он наслаждался жизнью по максимуму. Но теперь он вновь гоняется со всеми своими друзьями…»

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