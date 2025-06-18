Нико Росберг: Оскар Пиастри – фаворит этого сезона

Нико Росберг считает Оскара Пиастри фаворитом в борьбе за титул. Чемпион мира 2016 года назвал переломным столкновение гонщиков McLaren в Канаде и признал, что раньше отдавал предпочтение Ландо Норрису.

Нико Росберг: «Для меня это столкновение стало переломным моментом. Теперь я впервые называю Оскара Пиастри главным фаворитом в борьбе за титул в этом году. Ранее я этого не говорил и в большей степени был на стороне Ландо. Я думал, что он всё исправит, у него будет небольшое преимущество в скорости, и он добьётся своего.

Но Оскар очень сильно выступает и не допускает ошибок. За последние два года он ошибся всего однажды в очень сложных условиях в Мельбурне в этом году. На этом всё. Он просто добивается результата.

Я разговаривал с Марком Уэббером, моим бывшим напарником по Williams и менеджером Оскара. Марк говорит, что Оскар всегда спокоен. Не важно, финиширует он первым или пятым, вечером он просто спокойно ужинает пиццей.

Конечно, некоторое воодушевление после гонки у него есть, но оно быстро проходит, и Оскар двигается дальше. Уровень его уверенности просто невероятный».

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