Айзек Хаджар станет резервным гонщиком Red Bull

Айзек Хаджар станет новым резервным гонщиком Red Bull – чемпионская команда это подтвердила сегодня.

19-летний гонщик алжирского происхождения, родившийся в Париже и выступающий под французской лицензией, заменит Лиама Лоусона, выполнявшего эти обязанности в последнее время.

Хаджар был принят в молодёжную программу Red Bull весной 2021 года, когда ещё выступал в Формуле Regional, а в этом сезоне он претендует на титул в Ф2 и до недавнего времени лидировал в личном зачёте.

Впрочем, до следующего этапа в этой серии ещё два месяца, и ничто не помешает Айзеку сосредоточиться на своих новых обязанностях в дни Гран При США, Мехико, Бразилии и Лас-Вегаса. Тем более что опыт работы с командой Формулы 1, безусловно, пригодится ему в борьбе за чемпионство в Ф2.

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