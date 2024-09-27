“Мы должны быть на высоте”. Де Дзерби высказался об игре против Страсбура

Специалист поделился своими мыслями о матче Лиги 1

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Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выступил на пресс-конференции накануне матча против "Страсбура".

"Мне кажется, этот поединок может быть сложнее, чем против "Лиона". Мы должны быть на высоте: морально, физически, тактически. "Страсбур" – сильная, атакующая, молодая команда с хорошими игроками".

Напомним, что матч "Страсбур" – "Марсель" состоится 29 сентября. Старт – в 21:45 по киевскому времени.

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