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Футбол

Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря

В третий раз подряд – Салах

Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря

Getty Images / Global Images Ukraine.

    • По итогам декабря Мохамед Салах в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Ливерпуле".

    В прошлом месяце Салах провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 голевыми передачами.

    "Большое спасибо. Мы провели хороший месяц – я считаю, что мы одержали несколько побед, что является самым важным. Кроме того, я выигрывал игры и помогал команде достичь цели", – сказал Салах.

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