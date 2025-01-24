Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря

В третий раз подряд – Салах

Getty Images / Global Images Ukraine.

По итогам декабря Мохамед Салах в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Ливерпуле".

В прошлом месяце Салах провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 голевыми передачами.

"Большое спасибо. Мы провели хороший месяц – я считаю, что мы одержали несколько побед, что является самым важным. Кроме того, я выигрывал игры и помогал команде достичь цели", – сказал Салах.

Читайте также"Я очень горжусь этим". Звездный нападающий Ливерпуля прокомментировал свой рекорд результативности в ЛЧ

www.ua-football.com