Панатинаикос – Шахтер: Где смотреть матч Лиги Европы

7 августа 2025 года донецкий «Шахтер» проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого «Панатинаикоса». Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Афинах, а стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале УПЛ-ТВ, доступном на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТВ». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Путь команд в квалификации

«Шахтер» начал квалификацию Лиги Европы с первого раунда, где одержал победу над финским «Ильвесом» (6:0, 0:0). В следующем круге квалификации донецкая команда прошла турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).

«Панатинаикос» стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но в втором квалификационном раунде потерпел поражение от шотландского «Рейнджерса» (0:2, 0:0).

Победитель встречи «Панатинаикос» – «Шахтер» в четвертом раунде квалификации Лиги Европы встретится с турецким «Самсунспором». Проигравший отправится в четвертый раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с одним из двух клубов: швейцарским «Серветтом» или нидерландским «Утрехтом».

Ответный матч между «Шахтером» и «Панатинаикосом» состоится 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша.

