Бенфика сохранит Трубина и продлит с ним контракт

Лиссабонская «Бенфика» приняла решение сохранить украинского вратаря Анатолия Трубина, несмотря на активный интерес со стороны других клубов, включая «Манчестер Сити». Об этом сообщает источник Glorioso 1904. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источника, руководство португальского клуба готово продлить контракт с 24-летним голкипером, который является одним из самых востребованных игроков «Бенфики» на европейском рынке.

Ранее существовали сомнения по поводу будущего Трубина в клубе, однако руководство «Бенфики» решило, что он является важным игроком как для команды на сегодняшний день, так и для её будущего. В связи с этим клуб планирует начать переговоры с украинским вратарем о продлении контракта, который действует до лета 2028 года.

