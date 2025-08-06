Жерсон Родригеш отстранен от сборной Люксембурга

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, в настоящее время выступающий за тайский «Канчанабури Павер», отстранен от игры за национальную сборную Люксембурга. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Причиной отстранения стало обвинение 30-летнего футболиста в домашнем насилии, за которое он был приговорен к 18 месяцам условного срока заключения. В связи с этим Федерация футбола Люксембурга объявила о создании независимой этической комиссии, которая приняла решение о временном отстранении Родригеша от сборной.

В сезоне 2024/25 Жерсон Родригеш провел 5 матчей за португальский клуб AVS, в которых забил 1 гол.

