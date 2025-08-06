Гочолейшвили переходит в Гамбург: сделка завершена

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Гамбург согласовал аренду защитника «Шахтёра» Георгия Гочолейшвили. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Согласно источнику, сделка между клубами завершена. 24-летний правый защитник перейдет в Гамбург на условиях аренды с опцией выкупа. Медицинское обследование игрока запланировано на 6 августа.

Гочолейшвили стал частью «Шахтаря» в январе 2023 года. В предыдущем сезоне он выступал в аренде за «Копенгаген», где провел 33 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Грузинский футболист также помог команде завоевать чемпионство и Кубок Дании. В активе Гочолейшвили — 14 матчей за национальную сборную Грузии. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

