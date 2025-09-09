Квалификация ЧМ. Франция – Исландия 2:1. Обзор матча

Гол+пас Килиана Мбаппе помог "синим" одержать волевую победу. На экваторе второго тайма хозяева остались в меньшинстве. В конце основного времени "викинги" сравняли счет, но взятие ворот отменили из-за фола. Подопечные Дидье Дешама возглавляют квартет D (6 очков), у соперников остается 3 пункта.

Квалификация ЧМ

Париж. Парк де Пренс

Франция – Исландия 2:1

Голы: Мбаппе, 45' (п), Баркола, 62' – Гудйонсен, 21'

Удаление: Чуамени, 68’ (Фра)

