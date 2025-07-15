Мюнхенская "Бавария" направила официальное предложение по трансферу нападающего "Ливерпуля".

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, немецкий клуб предложил 67,5 млн евро за Луиса Диаса, впрочем мерсисайдский клуб оценивает 28-летнего колумбийца в не менее 100 млн евро.

Несмотря на установленный ценник на Диаса, руководство "Ливерпуля" не собирается продавать своего вингера, однако футболист четко дал понять клубу, что хочет уйти из команды уже этим летом. Его действующий контракт с клубом действует до 2027 года.

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В сезоне 2024/25 Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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