Сборную Канады вновь доверили братьям Хантерам

Братья Хантеры у руля сборной Канады

Ассоциация хоккея Канады назначила новый тренерский штаб для молодежной сборной Кленового Листа (U20). После двух подряд турниров без медалей (5 место) в канадскую молодежку вернули опытных братьев Хантеров – Дэйла и Марка.

Наставником станет 64-летний Дэйл Хантер, но его 62-летний брат Марк Хантер также войдет в состав тренерского штаба! Он и другие сотрудники команды примут участие в хоккейных операциях, включая поддержку процесса оценки и отбора игроков.

Это уже второй раз, когда братья возглавят молодежную сборную. Они дебютировали на рубеже 2019 и 2020 годов и тогда канадцы выиграли золото в Остраве, обыграв россиян в финале со счетом 4:3. Марк в то время был генеральным менеджером, а Дейл руководил тренировочным процессом.

Резюме Дэйла говорит само за себя: три Мемориальных кубка, три награды «Тренер года OHL», пять чемпионств в OHL с «Лондон Найтс» и две золотые медали международного уровня. В бытность игроком Дэйл провёл в общей сложности 1409 матчей за «Вашингтон», «Квебек» и «Колорадо» за 19 сезонов, набрав 1020 очков. Однако его позиция в исторической статистике НХЛ не столь лестна, поскольку год за годом он набирал невероятное количество штрафных минут. Если быть точным, их было 3565, то есть в среднем 188 за сезон! Больше было только у Тайгера Уильямса (3966). Он является единственным игроком в НХЛ, набравшим более 1000 очков и 3000 штрафных минут.

Марк провёл двенадцать сезонов в НХЛ, играя за «Монреаль», «Сент-Луис», «Калгари», «Хартфорд» и «Вашингтон». В отличие от брата, он выиграл один Кубок Стэнли – в 1989 году с «Флэймз». За последние 25 лет Марк Хантер занимал различные должности в «Лондон Найтс», включая владельца, вице-президента по хоккейным операциям, генерального менеджера и главного тренера. За этот период «Рыцари» шесть раз побеждали в OHL (2005, 2012, 2013, 2016, 2024, 2025) и трижды становились обладателями Мемориального кубка (2005, 2016, 2025). В 2014 году Хантер был назначен директором по работе с игроками в «Торонто Мейпл Лифс» и занимал эту должность в течение одного сезона (2014–2015), после чего был повышен до помощника генерального менеджера (2015–2018).

Напомним, что предстоящий молодежный чемпионат мира пройдет в американском Минниаполисе с 26 декабря по 5 января.

sport.ua