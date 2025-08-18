Суровая Аляска не пугает. Украинец принял вызов играть в зимнем штате

Аляска – самый большой и холодный штат США

Воспитанник киевской «Крыжинки» 21-летний нападающий Михаил Данилов продолжит свою карьеру в сильнейшей студенческой лиге Северной Америки – NCAA. После трех сезонов в «Грин-Бэй Гэмблерс» (USHL) украинец перебрался в суровый и самый большой по площади американский штат Аляска, где продолжит шлифовать свое мастерство за Университет Аляска-Фербанкс.

Культовыми хоккейными выпускниками университета Аляска-Фербанкс являются двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» и «Далласа» защитник из 90-х – Шон Чемберс, а также обладатель серебряной чаши в форме «Чикаго»-2010 оборонец – Джордан Хендри.

Интересно, что в студенческой NCAA, где за последние пять лет клубами НХЛ задрафтовано свыше 250 хоккеистов, киевлянин Михаил Данилов будет не единственным украинцем. Ранее мы сообщали, что карьеру в престижной университетской лиге продолжит молодой защитник из Калуша.

Михаил Данилов

