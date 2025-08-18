Кубок Италии. Сампдория на этот раз проиграла дерби в серии пенальти

Кубок Италии. Первый раунд

“Специя” – “Сампдория” 1:1, пен. 4:2

Голы: Артистико 36 – Хендерсон 34

===========

“Аудаче Чериньола” – “Эллас Верона” 1:1, пен. 2:4

Голы: Анхель 90+1 – Брадарич 55

Сезон 2024/25 был очень тяжелым для “Сампдории”. Она, по сути, вылетела из Серии Б и вернулась в плей-офф против вылета (который выиграла) лишь благодаря неожиданной дисквалификации “Брешии”. Зато в Кубке “блучеркьяти” выступили неплохо. Прошли две команды из Серии А – “Комо” и соседей из “Дженоа”. Причем обеих – в серии пенальти.

Нынешний сезон “Дория” начала еще одним дерби в Кубке. Хотя не городским, а региональным, и против команды из Серии Б. Пытавшейся выйти в Серию А, но уступившей в плей-офф. И вновь пришлось играть серию пенальти. Но на этот раз она оказалась для “Сампдории” неудачной.

Также в этот вечер серию пенальти пришлось играть “Вероне”, команде из Серии А. Онa не продержалась, пропустив в добавленное время. Впрочем, саму серию выиграла и избежала позора вылета от команды из Третьего дивизиона, последней такой в нынешнем розыгрыше Коппа.

В следующем раунде “Специя” поедет в гости к “Парме”, а “Верона” примет “Венецию”.

===========

“Удинезе” – “Каррарезе” 2:0

Голы: Атта 43, Браво 58

===========

“Торино” – “Модена” 1:0

Гол: Влашич 51

Завершали первый раунд Кубка Италии, пожалуй, наиболее статусные его участники. “Удинезе” и “Торино” давно играют в Серии А, обычно крепкие середняки там, играли и в Еврокубках в 21-ом веке. А встречались они с “Каррарезе”, никогда не игравшим в Серии А, и с “Моденой”, не игравшей там 21 год. Впрочем, в трех предыдущих выступлениях в Кубке “Каррарезе” всегда проходил один раунд, а “Модена” в предыдущем сезоне дотащила сам “Наполи” в Неаполе до серии пенальти. Так что они могли создать проблемы.

Больше проблем создала “Модена”. По ударам по воротам выиграла матч (11:7), как и по ударам в створ (4:3). Много “Торино” не позволяла, сама в первом тайме попала в перекладину, заставила вратаря соперников совершать два непростых сейва. А пропустила с добивания после сейва своего вратаря. Болельщики “Торо” освистали свою команду после свистка на перерыв. “Удинезе” же как раз справился чётче (21:9 по ударам, 10:2 по ударам в створ), и вратарь “Каррарезе”, любимой команды уроженца Каррары Джанлуиджи Буффона, спас свою команду от разгрома.

В следующем раунде “Удинезе” примет “Палермо”, а “Торино” – “Пизу”.

