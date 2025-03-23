Тренер Англии: Беллингем очень эмоциональный игрок

Главный тренер "Англии" Томас Тухель поделился своими мыслями по поводу полузащитника мадридского "Реала" и "трех львов" Джуда Беллингема.

"Беллингем очень эмоциональный игрок, он любит болтать с судьями и лайнсменами, но не любит проигрывать и делает все, что нужно, чтобы этого избежать.

Он такой, какой есть. Мы будем пытаться извлечь из него максимум пользы, потому что Беллингем – ключевой игрок", — сказал Тухель.