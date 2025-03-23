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Футбол

Тренер Англии: Беллингем очень эмоциональный игрок

Тренер Англии: Беллингем очень эмоциональный игрок

    • Главный тренер "Англии" Томас Тухель поделился своими мыслями по поводу полузащитника мадридского "Реала" и "трех львов" Джуда Беллингема.

    "Беллингем очень эмоциональный игрок, он любит болтать с судьями и лайнсменами, но не любит проигрывать и делает все, что нужно, чтобы этого избежать.

    Он такой, какой есть. Мы будем пытаться извлечь из него максимум пользы, потому что Беллингем – ключевой игрок", — сказал Тухель.

    Напомним, что за основную национальную команду Джуд сыграл в 41 игре и забил 6 голов.

    www.ua-football.com

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