Хорнер: Я не видел, чтобы Макс работал так усердно

В Red Bull Racing неудачно начали сезон, но руководитель команды считает, что ситуацию удастся переломить…

Кристиан Хорнер: «Всё решилось на первом отрезке. Макс заехал на пит-стоп в 18 секундах позади Оскара, а к финишному флагу отстал на 16 секунд – на шинах Hard мы были конкурентоспособны. Возможно, мы перестарались с компенсацией деградации шин, которую видели в субботу.

Нам нужно найти больше скорости, это всё упростит. Но Макс провел ещё одну отличную гонку. Четвертое место и важные очки – это неплохо, но нам еще есть, над чем поработать.

Позади лишь вторая гонка, мы отстаем в чемпионате пилотов всего на восемь очков – всё ещё впереди. Прошлый год научил нас, что можно начать сезон как угодно сильно, но важно, как ты его закончишь.

У нас сильная команда и опытные специалисты во всех областях. Все в компании знают, что нам есть куда стремиться. У нас есть инструменты и люди, чтобы переломить ситуацию, нужно только разобраться – и сегодня мы собрали много полезной информации.

Я никогда не видел, чтобы Макс работал так усердно, как сегодня. Он более тесно интегрирован в инженерную группу, чем я когда-либо видел, и ему нравится этот аспект.

В случае с Лоусоном мы решили серьёзно изменить настройки его машины, раз он всё равно стартовал позади. Мы не можем работать с этими машинами на тестах, поэтому было логично сказать: «Мы стартуем сзади, давайте попробуем чему-то научиться». Теперь у нас есть 56 кругов информации о работе машины с радикально другими настройками. Это большой объём информации для анализа.

Лиам сделал всё, что мог. Он полностью выкладывается, атакует изо всех сил, но пока ему не удаётся найти предел возможностей этой машины и выжать из нее максимум. Мы, как команда, стараемся его поддержать.

Быстрые машины никогда не бывают простыми в управлении, но мы знаем, что должны добиться большей эффективности, что нужны оба гонщика, чтобы иметь хоть какие-то шансы бороться за Кубок конструкторов и чемпионат пилотов. На одной ноге этого не сделать».

».

Источник