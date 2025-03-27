Пьер Гасли: Бриаторе знает про нас всё

Пьер Гасли выступает за Alpine третий сезон, но с Флавио Бриаторе работает впервые – и впечатлён общением с 74-летним итальянцем…

Пьер Гасли: «Бриаторе всем интересуется, ему всё любопытно. Он задаёт много вопросов, чтобы по реакции оценить вас, понять, в каком пространстве вы находитесь, что входит в сферу ваших интересов.

Я впечатлен тем, как много он знает. Чем больше времени мы проводим вместе, тем шире раскрывается для меня его кругозор. Он на самом деле интересуется многими разными вопросами, поэтому многое знает на разные темы. И он отлично понимает гонщиков, знает, что такое конкуренция. Иногда кажется, что он знает про нас всё».

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