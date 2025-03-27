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Футбол

Ньюкасл летом нацелится на защитника Ливерпуля

Ньюкасл летом нацелится на защитника Ливерпуля

    • "Ньюкасл" летом нацелится на защитника "Ливерпуля".

    По информации The Times, Джарелл Кванса – потенциальная цель "Ньюкасла" в летнее трансферное окно. "Сороки" хотят предложить 30 млн фунтов + бонусы. "Ливерпуль" оценивает футболиста дороже.

    В прошлом сезоне, по словам источника, "Ньюкасл" предлагал за игрока 50 млн фунтов. Тогда же "Ливерпуль" интересовался подписанием Гордона. Но оба трансфера не состоялись.

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    • В этом сезоне Джарелл Кванса сыграл 22 матча "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом действителен до 2029 года.

    TransferMarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

    www.ua-football.com

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