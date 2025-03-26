ФРОЧ предостерег Усика: «Он гораздо младше. Это очень смелый шаг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о поединке между чемпионами мира в супертяжелом весе – Александром Усиком и Диниелем Дюбуа.

«Если Усик будет драться с Дюбуа и выполнит задачу, то может спокойно завершать карьеру. Ты достиг всего, а потом дал Дюбуа шанс восстановить свою репутацию после скандального удара в первом бою, который вызвал много вопросов.

Но Усик будет драться с парнем, который намного моложе и имеет уже много опыта. Это смелый шаг от Усика, ему уже нечего доказывать», – сказал Фроч.

Ранее известный тренер Энди Ли, который когда-то работал с Тайсоном Фьюри, рассказал, что его подопечный Джозеф Паркер смог бы победить Александра Усика.

sport.ua