В ночь с 29 на 30 июня в Майами (США) состоится интересный чемпионский бой в суперлёгком весе.
На ринг выйдут американец Теофимо Лопес (20–1, 13 KO), чемпион мира по версии WBO, и Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO), претендент из Канады.
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Тео Лопес проведет вторую защиту титула WBO. В первой защите он по очкам победил соотечественника Джемейна Ортиса.
Клаггетт впервые в карьере будет участвовать в бою за титул чемпиона мира.
Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу
Теофимо Лопес – Стив Клаггетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO
Прямая трансляция шоу начнется 30 июня в 04:00 утра по Киеву, главный бой ожидается не ранее 06:00.
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