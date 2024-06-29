Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес и Стив Клаггетт

В ночь с 29 на 30 июня в Майами (США) состоится интересный чемпионский бой в суперлёгком весе.

На ринг выйдут американец Теофимо Лопес (20–1, 13 KO), чемпион мира по версии WBO, и Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO), претендент из Канады.

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Тео Лопес проведет вторую защиту титула WBO. В первой защите он по очкам победил соотечественника Джемейна Ортиса.

Клаггетт впервые в карьере будет участвовать в бою за титул чемпиона мира.

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Теофимо Лопес – Стив Клаггетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO

Прямая трансляция шоу начнется 30 июня в 04:00 утра по Киеву, главный бой ожидается не ранее 06:00.

Файткард шоу

Теофимо Лопес (20–1, 13 KO) – Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO)

Робейси Рамирес (13–2, 8 KO) – Брендон Леон Бенитес (21–2, 9 KO)

Элвис Родригес (15–1–1, 13 KO) – Джино Родриго (12–3–2, 10 КО)

Ян Сантана (11–0, 11 КО) – Брендон Вальдес (15–4, 7 КО)

Роан Поланко (12–0, 7 KO) – Луис Эрнандес Рамос (23–4, 20 КО)

Нико Али Уолш (9–1, 5 KO) – Сона Акале (9–1, 4 КО)

Эмилиано Варгас (10–0, 8 KO) – Хосе Сарагоса (9–8–2, 3 КО)

Юри Седеньо (8–0–1, 7 KO) – Дормедес Потес (14–6–1, 10 KO)

Лоренсо Медина (10–0, 9 КО) – Детрейлус Уэбстер (7–3, 3 КО)

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