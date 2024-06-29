The Sun: Нападающий Ньюкасла может перейти в Ливерпуль

Сороки хотят избавиться от некоторых игроков, чтобы улучшить свой финансовый фэйр-плэй

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Энтони Гордон может перейти в "Ливерпуль". Об этом сообщает The Sun.

За информацией источника, Энтони Гордон входит в тот список игроков от которых "Ньюкасл" хочет избавиться, чтобы улучшить свой финансовый фэйр-плэй.

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"Ливерпуль" заинтересовался 23-летным нападающим. Отмечается, что "мерсисайдцы" могут приобрести Энтони при условии, что "сороки" примут в сделке трансфера переход 21-летнего центрального защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы.

Напомним, за сезон 2023/24 Энтони Гордон сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

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