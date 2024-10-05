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Футбол

Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

На первом месте в турнирной таблице ЛЧ – Боруссия Д

Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Goal опубликовал список претендентов на победу в Лиге чемпионов.

    Главным фаворитом после двух туров ЛЧ, по мнению Goal, является Арсенал. Команда Микеля Артеты занимает 13 место в общей таблице турнира. "Канониры" сыграли вничью 1:1 с "Аталантой" и обыграли "ПСЖ" 2:0.

    1. "Арсенал";
    2. "Манчестер Сити";
    3. "Реал Мадрид";
    4. "Ливерпуль";
    5. "Интер";
    6. "Бавария";
    7. "Байер";
    8. "Ювентус";
    9. "Барселона";
    10. "Боруссия".

    Напомним, что "Шахтер" в Лиге чемпионов занимает 27 место. После двух игр донецкая команда набрала всего 1 очко.

    www.ua-football.com

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