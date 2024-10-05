Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

На первом месте в турнирной таблице ЛЧ – Боруссия Д
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Goal опубликовал список претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Главным фаворитом после двух туров ЛЧ, по мнению Goal, является Арсенал. Команда Микеля Артеты занимает 13 место в общей таблице турнира. "Канониры" сыграли вничью 1:1 с "Аталантой" и обыграли "ПСЖ" 2:0.
- "Арсенал";
- "Манчестер Сити";
- "Реал Мадрид";
- "Ливерпуль";
- "Интер";
- "Бавария";
- "Байер";
- "Ювентус";
- "Барселона";
- "Боруссия".
Напомним, что "Шахтер" в Лиге чемпионов занимает 27 место. После двух игр донецкая команда набрала всего 1 очко.