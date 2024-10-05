Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

На первом месте в турнирной таблице ЛЧ – Боруссия Д

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Goal опубликовал список претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом после двух туров ЛЧ, по мнению Goal, является Арсенал. Команда Микеля Артеты занимает 13 место в общей таблице турнира. "Канониры" сыграли вничью 1:1 с "Аталантой" и обыграли "ПСЖ" 2:0.

"Арсенал"; "Манчестер Сити"; "Реал Мадрид"; "Ливерпуль"; "Интер"; "Бавария"; "Байер"; "Ювентус"; "Барселона"; "Боруссия".

Напомним, что "Шахтер" в Лиге чемпионов занимает 27 место. После двух игр донецкая команда набрала всего 1 очко.

www.ua-football.com