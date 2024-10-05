Майк Тайсон назвал боксера с лучшим подбородком. Он дрался с Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяж Майк Тайсон рассказал, кто из его соперников имел лучший подбородок и умел держать удар. Тайсон выделил Хосе Рибальта.

«Я бил Хосе Рибальта всеми методами, которыми мог, а он принимал все и возвращался за добавкой. У него был лучший подбородок», – сказал Тайсон.

Майк Тайсон сумел нокаутировать Рибальта в 10 раунде поединка, который состоялся в 1986 году. Отметим, что Рибальта за карьеру дрался и с украинским боксером – проиграл Виталию Кличко нокаутом в 1998 году.

Ранне легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.

sport.ua