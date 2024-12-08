«Владимир дал понять...» Уоррен – о возвращении Кличко и бое с Фьюри

Getty Images/Global Images Украина. Тайсон Фьюри и Владимир Кличко

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на возможный реванш между легендой украинского бокса Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри.

«У меня не было разговоров об этом, и Тайсон сейчас просто сосредоточен на бою с Усиком. Но мы общались с Владимиром несколько раз, когда мы были в Саудовской Аравии, особенно в последний раз, и он дал понять, что хочет вернуться и драться. Он не из тех ребят, которые перестали заниматься боксом и потеряли форму, он в отличной форме.

Вспомните историю Джорджа Формана, который вернулся после многих лет и выиграл титул чемпиона мира. Кто знает, иногда случается такое. Я не сторонник возвращения старых ребят в спорт, я очень четко это сказал, но давайте посмотрим, что произойдет. Все, что нам нужно сейчас – это сосредоточиться на реванше Усик – Фьюри», – сказал Уоррен.

Ранее Уоррен прокомментировал возможный бой Кличко с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua