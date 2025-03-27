Не Фьюри. Топ-промоутер назвал своего самого талантливого боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Насим Хамед

Известный промоутер Фрэнк Уоррен самым талантливым боксером назвал Насима Хамеда, который в 90-х владел титулами WBO, WBC, IBF и IBO полулегкого веса.

«Я был промоутером многих классных боксеров, но самым талантливым от природы я назову Насима Хамеда. Фьюри – невероятный талант, Кальзаге – невероятный талант, Мозес Итаума – в перспективе невероятный талант. Но самым талантливым был Хамед».

«К сожалению, в ринге все сложилось не так, как я ожидал. Он был хорош, но мог добиться намного большего», – считает Уоррен.

Хамед провел в профессионалах 37 боев, одержал 36 побед при одном поражении.

sport.ua