Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн рассказал о судьбе титула IBF, который сейчас принадлежит украинцу Александру Усику.

«Будет ли бой Джошуа – Дюбуа титульным? Для этого нам нужно, чтобы Усик был честным, вышел и признался, что он не хочет драться с Дюбуа, который является обязательным претендентом, Усик должен драться с ним, но у него реванш с Фьюри. Возможно, будет так, что Джошуа и Дюбуа будут драться за титул IBF, а на кону реванша Усик – Фьюри будут стоять все остальные пояса, а затем победители этих поединков проведут бой за абсолют», – сказал Хирн.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua