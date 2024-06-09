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Футбол

Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня

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Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта этим летом. Об этом сообщает Liverpool Echo.

    По имеющейся информации, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать центрального защитника "Эвертона" Джерреда Брэнтуэйта до 30 июня. Отмечается, что "Эвертон" отпустит игрока только за 90 миллионов евро.

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    • Напомним, за этот сезон Брэнтуэйт сыграл в 41 матче, во всех турнирах, в которых отличился 3 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 42 миллионов евро.

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