Ролан Гаррос. Швёнтек уверенно справилась с Вондроушовой и третий год подряд вышла в полуфинал

Ига Швёнтек продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) 6:0, 6:2

Польская теннисистка одержала четвёртую победу над Вондроушовой в их четырёх встречах и выиграла 17-й матч подряд на грунте. Напомним, что перед Ролан Гаррос Швёнтек стала чемпионкой на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Также Ига записала в свой актив 40-ю победу в карьере над соперницей из топ-10. В этом сезоне полька выиграла семь из восьми подобных матчей.

Швёнтек провела восьмой четвертьфинал на уровне Grand Slam и одержала шестую победу. В четверг полька будет бороться за пятый финал на «мэйджорах», в том числе четвёртый на Ролан Гаррос (выигрывала здесь титул в 2020, 2022 и 2023 годах).

Соперницей Иги Швёнтек будет Коко Гауфф, с которой она встречалась уже 11 раз и выиграла 10 матчей. Дважды теннсистки играли друг против друга на Ролан Гаррос: в 2022 году в финальном матче, а в прошлом сезоне — в четвертьфинале.

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