Карлос Алькарас установил возрастной рекорд на турнирах Grand Slam, опередив Агасси, Борга и Надаля

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в финале Открытого чемпионата Франции

Обыграв в полуфинале Ролан Гаррос Янника Синнера, 21-летний Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, кому удалось дойти до финала на турнирах Grand Slam на трех разных покрытиях. Напомним, что в 2022 году испанец выиграл титул на US Open, а в прошлом году стал чемпионом Уимблдона.

ТОП-5 самых молодых игроков, сыгравших в финалах «мэйджоров» на трех разных покрытиях

1. Карлос Алькарас (Испания) — 21 год и 35 дней

2. Андре Агасси (США) — 22 года и 67 дней

3. Бьорн Борг (Швеция) — 22 года и 96 дней

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 22 года и 243 дня

5. Джим Курье (США) — 22 года и 321 день

btu.org.ua