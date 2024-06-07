Карлос Алькарас установил возрастной рекорд на турнирах Grand Slam, опередив Агасси, Борга и Надаля

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в финале Открытого чемпионата Франции
Обыграв в полуфинале Ролан Гаррос Янника Синнера, 21-летний Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, кому удалось дойти до финала на турнирах Grand Slam на трех разных покрытиях. Напомним, что в 2022 году испанец выиграл титул на US Open, а в прошлом году стал чемпионом Уимблдона.
ТОП-5 самых молодых игроков, сыгравших в финалах «мэйджоров» на трех разных покрытиях
1. Карлос Алькарас (Испания) — 21 год и 35 дней
2. Андре Агасси (США) — 22 года и 67 дней
3. Бьорн Борг (Швеция) — 22 года и 96 дней
4. Рафаэль Надаль (Испания) — 22 года и 243 дня
5. Джим Курье (США) — 22 года и 321 день