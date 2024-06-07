Зак Браун: Хватит с меня татуировок

Пятничные тренировки в Монреале проходили в условиях постоянно меняющейся погоды, соответственно менялось и состояние покрытия.

При этом оба гонщика McLaren оказались в самом низу протокола, а Ландо Норрис – вообще на последней строчке. Впрочем, Зак Браун, подводя итоги дня в эфире Sky Sports, невозмутимо констатировал: «Полагаю, сказать, кто сегодня какие скорости показывал, просто невозможно. Вероятно, это мы выясним завтра.

Нет причин предполагать, что нам что-то помешает быть конкурентоспособными, поскольку мы очень неплохо выступаем практически с самого начала сезона. А последние три гонки провели вообще очень сильно, и я не представляю, почему мы не сможем быть конкурентоспособными и в Монреале.

Если погода останется такой же переменчивой в субботу и в воскресенье, то надо будет в нужный момент принимать правильные решения – многое будет зависеть именно от этого, а также от того, кому как повезёт».

Исполнительный директор McLaren Racing сделал любопытное дополнение к истории про татуировку, которую ему сделали в честь победы Ландо в Гран При Майами.

«Показать не могу, она пока заклеена пластырем, который мне не разрешено снимать до воскресенья, – рассказал он. – Но поскольку татуировка – дело болезненное, то я решил, что теперь буду действовать по-другому. Хватит с меня татуировок, теперь я что-нибудь другое сделаю, например, что-то вроде стрижки «ирокез».

Но мои сыновья были со мной на обеих гонках (в Майами и в Монце, где в 2021 году победу для McLaren добыл Даниэль Риккардо, и тогда Зак Браун сделал первую татуировку). Следующие татуировки получит каждый из моих сыновей. Кстати, надо придумать что-нибудь весёлое и для Оскара Пиастри, ведь у меня нет сомнений, что его победа тоже не за горами».

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