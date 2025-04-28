Лесные пожары, безудержные дожди и государственные мятежи: 8 историй, когда теннис поставили на паузу

Сегодня на турнире ATP 1000 / WTA 1000 в Мадриде из-за массового блекаута в стране игровой день [url=https://btu.org.ua/news/mirovoy-tennis/53441-organizatory-turnira-v-madride-otmenili-prodolzhenie-igrovogo-dnja.html]продлился менее двух часов[/url].

Вспоминаем ситуации, когда теннисные соревнования вынужденно отменялись или прерывались из-за различных событий.

1. Турнир WCT в Лагосе, 1976: во время полуфинального матча между Артуром Эшем и Джеффом Боровиаком на корт ворвались вооруженные солдаты, заставив игроков покинуть площадку. В Нигерии именно тогда произошел государственный переворот. Генерал Муртал Мухаммед, тогдашний глава государства, был убит во время попытки мятежа за несколько дней до этого. Турнир был прерван, а игроки эвакуированы в посольство США. Впоследствии матчи завершили в Каракасе, Венесуэла.

2. Уимблдон, 1996: впервые за более чем 70 лет на травяном мэйджоре в течение одного дня не состоялось ни одного матча из-за дождя. В 2004 году также был игровой день вообще без матчей, как и в 2007 году, когда 3 июля из-за ливня не удалось провести ни одного поединка, хотя официально некоторые матчи были перенесены еще с предыдущего дня.



3. Турнир ITF в Токио, 2011: в марте того года мощное землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами, которое нанесло значительные разрушения в стране. В результате были отменены или перенесены несколько спортивных мероприятий, включая теннисные турниры.

4. Ролан Гаррос, 2016: тогда в Париже впервые за 16 лет отменили целый день матчей из-за непрекращающегося дождя (во второй понедельник соревнований). На следующий день было доиграно только 2 из перенесенных матчей. Организаторам пришлось серьезно отнестись к вопросу крытых кортов и модернизации инфраструктуры во избежание задержек из-за плохой погоды в будущем.



5. Bursa Cup, Турция, 2016: решающие стадии турнира были отменены из-за попытки государственного переворота. Ни один из финалов не состоялся, и победители не были определены. В стране ввели чрезвычайное положение, закрыли аэропорты, ограничили транспортное сообщение, из-за чего многие участницы турнира не могли вовремя покинуть страну.

6. Australian Open, 2020: из-за дыма от лесных пожаров матчи в квалификации останавливали и переносили. Уровень загрязнения воздуха в Мельбурне стал худшим в мире в отдельные дни (хуже, чем в Дели или Пекине) Это был первый крупный турнир, где серьезно встала проблема грязного воздуха как причины приостановления матчей.



7. US Open, 2021: некоторые матчи были перенесены из-за урагана “Ида”, который принес сильные дожди и подтопления даже на кортах с крышей. Организаторы впервые столкнулись с такой ситуацией после установки крыш на стадионах в Нью-Йорке. Это также спровоцировало дебаты о том, что даже закрытые арены в условиях тропических штормов нуждаются в лучшей защите от воды и ветра.

8. Украина, 2022: после начала полномасштабного вторжения России в Украину, все теннисные турниры в стране были отменены. Это включало как национальные соревнования, так и турниры под эгидой международных ассоциаций, домашние матчи сборной Украины в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. В декабре 2022 года Львов смог принять в течение национального чемпионата, а с началом 2023 года ФТУ возобновила организацию внутренних турниров, что стало важным шагом в возрождении теннисного сообщества и поддержке молодых талантов в условиях войны.





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