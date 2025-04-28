ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

IIHF

Завершился второй игровой день на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Сборная Украины обыграла Италию со счетом 3:2 по буллитам, набрала три очка и осталась на четвертой позиции.

Лидирует сборная Польши, которая сегодня одолела Японию и набрала шесть пунктов. 2-3 позиции с одинаковыми показателями и 4 очками делят Италия и Великобритания.

В зоне вылета находится Япония.

Сборная Украины следующий матч проведет против Румынии 30 апреля.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Украина 2:3 по буллитам

Польша – Япония 2:1

Великобритания – Румыния 2:1 в овертайме

sport.ua