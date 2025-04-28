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Хоккей

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

IIHF

Завершился второй игровой день на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Сборная Украины обыграла Италию со счетом 3:2 по буллитам, набрала три очка и осталась на четвертой позиции.

Лидирует сборная Польши, которая сегодня одолела Японию и набрала шесть пунктов. 2-3 позиции с одинаковыми показателями и 4 очками делят Италия и Великобритания.

В зоне вылета находится Япония.

Сборная Украины следующий матч проведет против Румынии 30 апреля.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Украина 2:3 по буллитам

Польша – Япония 2:1

Великобритания – Румыния 2:1 в овертайме

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

sport.ua

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