Боттас: Важно не относиться к себе слишком серьёзно

Валттери Боттас в интервью итальянскому изданию Automoto рассказал о своих надеждах на будущее, но в основном разговор шёл о настоящем – об отношениях с Тото Вольффом, новой для финна роли наставника Кими Антонелли, а также он поделился своим мнением о той ситуации, в которой Льюис Хэмилтон оказался в Ferrari.

«Если вспоминать, каким я был ещё несколько лет назад, то думаю, что сейчас я стал намного более открытым человеком, – признал Валттери. – Думаю, со временем я научился ощущать себя комфортно в разных ситуациях, и это говорит о том, что я за человек. Для меня очень важный момент заключается в том, чтобы не относится к самому себе слишком серьёзно. Это помогает получать от жизни больше удовольствия и многое упрощает.

Возвращение в Mercedes через три года прошло вполне естественно. Многих я знаю по прошлому опыту, так что мне было легко приступить к работе. Хотя быть резервным пилотом, конечно, непросто. Странновато наблюдать за ходом гонок со стороны – вместо того, чтобы самому в них участвовать.

Хотя у меня было время подготовиться психологически, это всё-таки совсем другая роль, и, конечно, я бы хотел вернуться за руль. С другой стороны, это же здорово – быть частью замечательной команды, представлять столь важный бренд и по-прежнему заниматься полезным делом.

Моя ситуация очень отличается о той, в которой находятся молодые гонщики, когда становятся резервными пилотами. Когда в этой роли оказывается новичок, для него важнее всего учиться. А у меня уже есть опыт сотрудничества с тремя разными командами, я побывал в самых разных ситуациях, научился решать самые разные проблемы, в том числе связанные с настройками машины и с её управляемостью.

Надеюсь, я смогу помочь команде. Думаю, для Mercedes важно, что у неё есть ещё один гонщик, который наблюдает за всем со стороны, анализирует телеметрию и занимается разными другими задачами.

С Тото Вольффом у нас очень профессиональные отношения. Кроме того, мы с ним очень давно дружим. Он всегда нацелен на успех и терпеть не может проигрывать, а это хорошее качество. Думаю, что он отличный лидер команды».

Конечно, Боттасу задали вопрос о его роли наставника 18-летнего Кими Антонелли, который, кстати, очень тепло отзывается об их сотрудничестве.

«Ему предстоит многому научиться, ведь он только недавно дебютировал в Формуле 1 и провёл всего несколько гонок, – ответил Валттери. – Прежде всего нужно выучить трассы, на которых он никогда раньше не выступал. Я могу поделиться своим опытом по части настройки машины, что-то ему подсказать. Стараюсь ему помочь, но то, как он начал сезон, произвело на меня очень хорошее впечатление.

Когда ты дебютируешь сразу в топ-команде, к тебе приковано общее внимание. Его постоянно сравнивают с напарником, а Джордж Расселл – очень стабильный и быстрый гонщик. Конечно, Кими допускает какие-то ошибки, но мне кажется, с ним это бывает намного реже, чем с большинством новичков. Причём видно, что скорость его постепенно растёт, он точно выполняет задачи, которые перед ним ставит команда, и зарабатывает очки. Так что у него очень большой потенциал».

Спросили Боттаса и о бывшем напарнике, Льюисе Хэмилтоне который теперь выступает за Ferrari.

«Понятно, что для него очень многое изменилось – после столь долгого периода работы в Mercedes. Итальянская культура, характерная для Ferrari, отличается от англо-немецкой, – подчеркнул финн. – Льюис всё ещё адаптируется, а на это нужно время, но я думаю, что у него всё получится.

То, что скорость у него по-прежнему есть, он уже показал, прежде всего в Китае… И я не думаю, что ему будет так уж трудно перестроиться, разве что всегда могут быть определённые нюансы, связанные с управляемостью машины.

Сложнее понять, как её нужно настраивать, поскольку тут подходы могут быть разными. Но как только ты усвоишь основы, дальнейшая работа уже не потребует каких-то титанических усилий. Конечно, свои особенности есть, прежде всего это относится к коробке передач, к процессу торможения двигателем. Но ко всему можно приспособиться и найти некое решение, позволяющее добиться более комфортных ощущений за рулём.

Но самое сложное, по-моему – это сработаться с новыми людьми. В конечном итоге в нашем спорте всё зависит от человеческого фактора, от эффективности работы всей команды в целом. Ты должен научиться понимать людей, с которыми имеешь дело в коллективе. Надо понять, как действовать тебе, чтобы выкладываться на все сто процентов, и как добиваться того же самого от других. А кроме того, надо запомнить примерно тысячу новых имён».

А вот как Боттас отреагировал на вопрос о собственных дальнейших перспективах: «Надеюсь, я ещё вернусь в строй. У меня нет ощущения, что я уже завершил карьеру в Формуле 1. Моя цель – найти возможность её продолжить. Первый шаг сделан, ведь я сотрудничаю с отличной командой.

Я внимательно слежу за всем, что происходит в паддоке, как команды готовятся к 2026 году. Формула 1 остаётся моим приоритетом, к тому же по контракту в течение этого сезона я не могу выступать в других гонках. Я чувствую, что в прекрасной форме, как физической, так и психологической. Но если я не смогу вернуться в Ф1, то буду гоняться где-нибудь ещё».

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