Слухи: в Ferrari думают о создании базы в Великобритании

В Маранелло подумывают об организации филиала базы в Великобритании, – такого рода слухи ходят в паддоке, и о них в эфире Sky Sports рассказал Нико Росберг, принимая участие в аналитической программе The F1 Show.

«Я наблюдаю за тем, как налажена работа внутри команды Ferrari, и можно заметить, что уровень стандартов, там принятый, не сравнить с тем, что характерно для британских команд, – поделился чемпион мира 2016 года. – Особенно с такой командой, как Mercedes, и это относится к разным областям начиная с маркетинга.

В общем, видно, что серьёзные трудности связаны и с культурой работы в целом и с самим фактом, что Скудерия базируется в Италии. Например, в Mercedes, когда у Льюиса Хэмилтона возникал какой-то вопрос, он сразу шёл к Тото Вольффу, который мог сразу принять нужное решение, потому что за всё отвечает сам.

Но в Ferrari так много разных людей, ответственных за принятие решений, что даже Льюис толком не знает, к кому обращаться. Происходит примерно следующее: если он кого-то о чём-то попросит, и этот человек его просьбу выполнит, то затем какой-то другой специалист будет этим недоволен. В общем, есть своего рода трудности.

И я слышал, что в Маранелло обсуждается пара идей. Полагаю, в Ferrari изучают возможность открытия чего-то вроде филиала в Великобритании, ведь вся экосистема Формулы 1 находится именно там. До меня доходят слухи, что они уже об этом задумались.

Проблема в том, как правильно организовать взаимодействие и обмен информацией. Одно дело просто создать филиал базы в Великобритании, но ещё ведь нужно наладить исключительно эффективную связь со штаб-квартирой. А если такой обмен информацией организовать невозможно, то есть ли вообще смысл в подобном проекте».

Впрочем, другим командам удаётся вполне успешно решать аналогичные задачи, например, гоночная бригада Haas базируется в Банбери, в Англии, а технический департамент находится на территории завода Ferrari в Маранелло. У Racing Bulls тоже есть технический отдел в Великобритании, при том что основная база расположена в Фаэнце, в Эмилии-Романье недалеко от Имолы.

После десяти этапов сезона Ferrari занимает 3-е место в Кубке конструкторов, на счету итальянской команды пока нет побед, и Шарлю Леклеру лишь трижды удавалось подниматься на подиум – он занимает только пятую строчку личного зачёта, уступая лидеру, гонщику McLaren Оскару Пиастри, уже 94 очка.

Безусловно, такое положение не устраивает ни высшее руководство Ferrari, ни болельщиков, и перед Гран При Канады в итальянской прессе появились публикации о том, что над головой Фредерика Вассёра уже сгущаются тучи. Сам Вассёр тогда отреагировал на появление такого рода слухов крайне резко.

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